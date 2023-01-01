Максим Артамонов В Пермском крае прошли самые сильные за 3,5 месяца ливневые дожди Больше всего осадков выпало в Перми и южных районах Прикамья Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По данным специалистов ГИС-Центра ПГНИУ, 22 июля на территории Пермского каря зарегистрированы самые сильные за последние 3,5 месяца ливневые дожди. Значительное количество осадков зафиксировано в Перми и на юге региона, а ночью и утром 23 июля дожди продолжились в восточных районах края.

Так, в Перми за сутки выпало 14 мм осадков, в Осе — 12 мм, в Чернушке — 8 мм, а в Чайковском и Оханске — по 5 мм осадков.

О последствиях ливневого дождя в Перми горожане рассказали в соцсетях. Они публиковали фото и видео затопленной дороги на дамбе Стахановская — Чкалова.

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