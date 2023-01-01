После сильного дождя в Перми ушла под воду Чкаловская дамба Поделиться Твитнуть

В субботу, 22 июля, в Перми в результате сильного дождя произошло подтопление центрального участка Чкаловской дамбы. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, выложив подтверждающие фото и видео.

Чтобы преодолеть водную преграду, автомобилисты сбрасывали скорость, трудности с передвижением испытали пешеходы и велосипедисты.

Позднее жители рассказали, что «большая вода» на пешеходной и проезжей части продержалась в течение получаса. Затем движение по трассе нормолизовалось.





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