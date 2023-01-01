У пермского колледжа имени Славянова нашли снаряд Находка опасности не представляет Поделиться Твитнуть

В районе колледжа им. Славянова (Пермь, ул. Уральская, 78) 21 июля был найден снаряд со следами коррозии. Сообщение об этом появилось в пермских пабликах. Жители предположили, что его могли привезти к учебному заведению, где проводятся строительные работы, вместе с песком.

В управлении Росгвардии по Пермском краю подтвердили информацию о находке.

На место приехали взрывотехники ОМОН, после обследования они пришли к выводы, что снаряду более 100 лет и для людей он опасности не представляет.

По данным 59.ru, снаряд был вывезен в безопасное место для уничтожения.

Ранее сообщалось, что 18 июля в центре Перми нашли мину времён Великой Отечественной войны.

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