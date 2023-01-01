Максим Артамонов В центре Перми нашли снаряд времён Великой Отечественной войны Его отвезут на полигон и уничтожат Поделиться Твитнуть

В Перми во дворе у дома № 37 по ул. 1-й Красноармейской утром 18 июля был найден снаряд времён Великой Отечественной войны. Устройство было обнаружено во время ремонта территории двора. Первым об этом сообщил портал «В курсе.ру».

На месте обнаружения сейчас работает полиция и Росгвардия, территория оцеплена.

По предварительным данным, мина не представляет опасности для жителей. В ближайшие часы её погрузят на спецтранспорт и отвезут на полигон для утилизации.

Как рассказал архитектор-реставратор Геннадий Воженников, в соседнем с местом находки квартале находится Театр кукол, где во время Великой Отечественной войны выпускали боеприпасы.





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