Для строительства кольцевой развязки на подъезде к Березникам изымут земли с жилыми домами
И.о. председателя краевого правительства Ольга Антипина подписала распоряжение об изъятии земельных участков для государственных нужд. Они расположены в районе трассы Пермь—Березники, на подъезде к Березникам в зоне планируемой реконструкции автодороги и строительства новой кольцевой развязки в районе д. Новожилово. Сейчас на этом месте находится Т-образное примыкание двух автомобильных дорог Кунгур—Соликамск и Пермь—Березники.
Под изъятие полностью или частично попадают семь участков в д. Новожилово, в районе населённого пункта и в Березниках. На некоторых сейчас стоят жилые дома. Общая площадь участков — 63,2 тыс. кв. м.
Согласно распоряжению, теперь властям предстоит официально уведомить правообладателей земли об изъятии. После чего с ними будут заключены соглашения о компенсации.
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