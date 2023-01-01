Для строительства кольцевой развязки на подъезде к Березникам изымут земли с жилыми домами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

И.о. председателя краевого правительства Ольга Антипина подписала распоряжение об изъятии земельных участков для государственных нужд. Они расположены в районе трассы Пермь—Березники, на подъезде к Березникам в зоне планируемой реконструкции автодороги и строительства новой кольцевой развязки в районе д. Новожилово. Сейчас на этом месте находится Т-образное примыкание двух автомобильных дорог Кунгур—Соликамск и Пермь—Березники.

Под изъятие полностью или частично попадают семь участков в д. Новожилово, в районе населённого пункта и в Березниках. На некоторых сейчас стоят жилые дома. Общая площадь участков — 63,2 тыс. кв. м.

Согласно распоряжению, теперь властям предстоит официально уведомить правообладателей земли об изъятии. После чего с ними будут заключены соглашения о компенсации.

О строительстве новой кольцевой развязки в районе Березников краевые власти заговорили в марте прошлого года. В минтрансе тогда пояснили, что существующий Т-образный перекрёсток не справляется с интенсивностью движения транспорта. Здесь регулярно образуются заторы, особенно в утренние и вечерние часы.

Представленный проект реконструкции предусматривал устройство кольцевой развязки с двумя полосами движения на кольце. Также будет реконструирован участок основной дороги — с двух до четырёх полос, что также увеличит пропускную способность трассы. Предусматривается обустройство освещения, автобусных остановок, комплексов фотовидеофиксации и пешеходных переходов. Встречные потоки движения для безопасности будут разделены центральным парапетным ограждением.

Примерная стоимость строительно-монтажных работ по проекту год назад указывалась в размере 1,15 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.