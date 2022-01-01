Мария Сыропятова На подъезде к Березникам построят новую кольцевую развязку за 1,1 млрд рублей Работы планируют начать в четвёртом квартале 2022 года Поделиться Твитнуть

На подъезде к Березникам построят новую кольцевую развязку / фото: из конкурсной документации

На 176 км трассы Пермь—Березники в районе Новожилово собираются построить новую кольцевую развязку. Планировка территории под реконструкцию была утверждена краевым минимущества 24 марта. Сейчас на этом месте находится Т-образное примыкание двух автомобильных дорог Кунгур—Соликамск и Пермь—Березники.

«Примыкание не справляется с интенсивностью движения транспорта. Здесь регулярно образуются заторы, особенно в утренние и вечерние часы пик», — пояснили актуальность реконструкции в краевом минтрансе, отмечая значительный объём перевозок в районе крупных промышленных предприятий рядом с Березниками и Соликамском.

Проект реконструкции предусматривает устройство кольцевой развязки с двумя полосами движения на кольце. Также будет реконструирован участок основной дороги — с двух до четырёх полос, что также увеличит пропускную способность трассы. Предусматривается обустройство освещения, автобусных остановок, комплексов фотовидеофиксации и пешеходных переходов. Встречные потоки движения для безопасности будут разделены центральным парапетным ограждением.

Сейчас проект находится на стадии госэкспертизы. В планах краевого минтранса получить положительное заключение в апреле. Проектировщик — ГБУ «Управление дорожного проектирования».

Примерная стоимость строительно-монтажных работ по проекту — 1,15 млрд руб. Ориентировочный срок начала работ — четвёртый квартал 2022 года.





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