По факту столкновения двух судов в Пермском крае возбуждено уголовное дело ЧП случилось на Каме у базы «Политехник» Поделиться Твитнуть

Иван Лобанов

По факту столкновения двух маломерных судов на Каме в Пермском крае, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребёнок, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин происшествия, идут допросы свидетелей, назначены и проводятся судебные экспертизы. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям судоводителей.

Напомним, 8 июля в 23.30 в оперативные службы Пермского края поступило сообщение о столкновении на Каме двух лодок. Инцидент произошёл в районе базы отдыха «Политехник» (д. Сухая Хохловского сельского поселения Пермского МО). В результате пострадали три человека, в том числе ребёнок, они были госпитализированы.

После инцидента транспортная прокуратура начала проверку.

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