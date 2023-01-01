При столкновении лодок на Каме пострадали три человека Инцидент произошёл в районе базы отдыха «Политехник» Поделиться Твитнуть

Иван Лобанов

В субботу, 8 июля, в 23.30 в оперативные службы Пермского края поступило сообщение о столкновении на Каме двух лодок. Инцидент произошёл в районе базы отдыха «Политехник» (д. Сухая Хохловского сельского поселения Пермского МО). Как сообщили в минтербезе региона, пострадали три человека, в том числе один ребёнок.

На место ЧП выезжала поисково-спасательная группа Пермской краевой службы спасения в составе пяти спасателей и двух единиц техники. Пострадавшие были переданы бригадам скорой медицинской помощи.

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