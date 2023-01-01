Транспортная прокуратура установит обстоятельства столкновения двух катеров на Каме Поделиться Твитнуть

В Перми транспортная прокуратура начала устанавливать все обстоятельства столкновения на Каме двух маломестных катеров, которое произошло в ночь на 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ЧП случилось вблизи базы отдыха «Политехник» (д. Сухая Хохловского сельского поселения Пермского МО). Пострадали три человека, в том числе один ребёнок. Они отправлены в больницу.

На место происшествия выезжал и.о. пермского транспортного прокурора.





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