В ходе спецоперации погиб 28-летний мобилизованный житель Прикамья
Максима Чалова не стало 15 июля
В ходе специальной военной операции погиб житель Пермского края Максим Чалов, об этом сообщили в администрации Ильинского городского округа Прикамья и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Максим родился в 1994 году, учился в Чёрмозе. В 2016 году он закончил филиал Пермского агропромышленного техникума.
В сентябре 2022 года Максима Чалова призвали в ВС в рамках частичной мобилизации, погиб 28-летний житель Прикамья 15 июля 2023 года.
Дата похорон будут сообщена дополнительно.
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