В ходе спецоперации погиб 28-летний мобилизованный житель Прикамья Максима Чалова не стало 15 июля Поделиться Твитнуть

Максим Чалов

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В ходе специальной военной операции погиб житель Пермского края Максим Чалов, об этом сообщили в администрации Ильинского городского округа Прикамья и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Максим родился в 1994 году, учился в Чёрмозе. В 2016 году он закончил филиал Пермского агропромышленного техникума.

В сентябре 2022 года Максима Чалова призвали в ВС в рамках частичной мобилизации, погиб 28-летний житель Прикамья 15 июля 2023 года.

Дата похорон будут сообщена дополнительно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Гремячинске с воинскими почестями похоронили погибшего в июле в зоне боевых действий участника российской спецоперации на территории Украины Григория Мухаметьярова.



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