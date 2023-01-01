Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника спецоперации Григория Мухаметьярова Он погиб в начале июля Поделиться Твитнуть

Фото: Николай Лазейкин

В Гремячинске с воинскими почестями похоронили погибшего участника российской спецоперации на территории Украины Григория Мухаметьярова. Он погиб в июле в зоне боевых действий. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава муниципального округа - глава администрации Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин.

Траурная церемония состоялась в местном Дворце культуры. Указом российского президента Мухаметьяров награжден Орденом Мужества посмертно.

Как уточняет местная газета «Шахтёр», Григорий Мухаметьяров родился 26 июля 1996 года. После окончания школы получил профессию автомеханика, в 2014 году ушёл в армию. Служил в Смоленске в войсках ПВО в должности радиотелефониста командного пункта второго зенитно-ракетного дивизиона. После окончания военной службы работал водителем погрузчика на ООО «ПЛПК».

В апреле 2022 года отправился в зону СВО, где служил в мотострелковых войсках наводчиком. В августе того же года вернулся домой, а в январе этого года снова уехал воевать. В ночь на 5 июля Мухаметьяров в составе группы вышел на боевое задание, где попал под миномётный обстрел и получил смертельные ранения.

У него остались двое детей — маленькие сын и дочка.

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