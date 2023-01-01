Алёна Бронникова Административное здание в зоне строительства улицы Крисанова в Перми подешевело на 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Крылова, 36 / фото: domofoto.ru

Выставленное на продажу шестиэтажное административное здание по ул. Крылова, 36 в Перми подешевело на 10 млн руб. Согласно информации, опубликованной на портале по выбору недвижимости N1.RU, стоимость актива сейчас составляет 240 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что это торгово-офисное здание в Дзержинском районе (ул. Крылова, 36) продаётся. Его общая площадь 4,1 тыс. кв. м, стоимость на тот момент составляла 250 млн руб. Объект можно использовать для размещения медицинского центра, офисов, образовательного учреждения, гостиницы. Площадь земельного участка — 1,7 кв. м.

В мае власти Пермского края приняли решение об изъятии из-под него части земли для строительства второго этапа автодороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина. Площадь участка, передаваемого в краевую собственность, составляет 107 кв. м.





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