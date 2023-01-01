Алёна Бронникова Власти Прикамья изымут часть земли у здания на улице Крылова для строительства дороги Рядом с домом пройдёт дорога, соединяющая Индустриальный и Ленинский районы Поделиться Твитнуть

В Перми для нужд краевого правительства будет изъята часть земли из-под торгово-офисного здания в Дзержинском районе на ул. Крылова, 36. Согласно распоряжению № 139-рп от 26 апреля 2023 года, этот участок необходим для строительства автодороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина.

Министерство транспорта Прикамья в течение 10 дней должно уведомить правообладателей изымаемого участка. После подписания трёхстороннего соглашения с ними и Управлением автомобильных дорог и транспорта права на обладание землёй перейдут в краевую собственность.

На сайте Авито размещено объявление о продаже шестиэтажного административного здания по ул. Крылова, 36, находящегося на изымаемом участке. Его общая площадь составляет 4,1 тыс. кв. м, стоимость 250 млн руб. Как сообщает продавец, после расширения ул. Крисанова здание будет расположено на транспортной магистрали, соединяющей два района.

Площадь изъятия земельного участка составляет 107 кв. м. Эта территория будет задействована под второй этап реконструкции ул. Крисанова. Данные работы были оценены почти в 3,6 млрд руб., их завершение планируется в 2025 году.

Ранее для строительства дороги были изъяты два участка земли у холдинга «Сатурн-Р». Всего для реализации проекта власти планируют изъятие 17 участков с 16 зданиями.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.