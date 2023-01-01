Для строительства участка улицы Крисанова в Перми у холдинга «Сатурн-Р» изъяли землю Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Правительством Пермского края издано распоряжение об изъятии двух земельных участков в Дзержинском районе Перми для строительства ул. Крисанова между ш. Космонавтов и ул. Пушкина. Один из участков принадлежит построенному холдингом «Сатурн-Р» ЖК «Данилиха».

Второй изымаемый участок находится под соседним зданием, где сейчас расположен магазин.

Площадь изымаемой у ЖК земли составляет 421 кв. м, а под зданием по ул. Крылова, 16 — 850 кв. м. На документ об изъятии первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Всего для строительства участка ул. Крисанова власти хотят изъять 17 участков земли с 16 зданиями.

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