В зоне строительства улицы Крисанова в Перми на продажу выставлено офисное здание Стоимость актива — 250 млн рублей Поделиться Твитнуть

Крылова, 36 / фото: domofoto.ru

В Перми на продажу выставлено находящееся в частной собственности шестиэтажное торгово-офисное здание по ул. Крылова, 36. Информация появилась на сайте "Авито". Стоимость актива — 250 млн руб.

«Рядом со зданием строится новая дорога по ул. Крисанова, соединяющая центр города (ул. Ленина) и Дзержинский (ш. Космонавтов) и Индустриальный районы», — указали в объявлении продавцы — Управление коммерческой недвижимостью «Труменс сити групп».

В сообщении сказано, что общая площадь здания — 4144,7 кв. м, имеется подвал и технический этаж. Объект можно использовать для размещения медицинского центра, офисов, образовательного учреждения, гостиницы. Общая площадь земельного участка — 1739 кв. м.

В настоящее время в здании располагается хостел, учебный центр службы занятости, офисы ремонтно-монтажной фирмы, торговой, риэлторской и прочих компаний.

Ранее сообщалось, что мэрия Перми передаёт в краевую собственность 14 участков для строительства дороги по ул. Крисанова. Сооружения и земля отдаются на безвозмездной основе.

Путепровод планируется завершить в два этапа — работы в рамках первого должны закончиться в 2024 году, а ввод объекта целиком анонсирован на 2025 год. Новая четырёхполосная автодорога соединит ул. Пушкина и ш. Космонавтов, через Данилиху проложат пятипролётный мост.

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