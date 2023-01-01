Алёна Бронникова Мэрия Перми передаёт в краевую собственность 14 участков для строительства дороги по улице Крисанова Сооружения и земля отдаются на безвозмездной основе Поделиться Твитнуть

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Администрация Перми передаёт в безвозмездную собственность инженерные сооружения и земельные участки на территории краевого центра в региональную собственность. Об этом на заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами 21 июня заявил начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов.

«Речь идёт о четырёх участках автомобильных дорог по ш. Космонавтов, улицам Столбовой, Пушкина и Овчинникова, а также о 14 земельных участках, на которых расположены данные дороги, — в целях осуществления мероприятий по строительству дороги по ул. Крисанова на участке от ш. Космонавтов до ул. Пушкина», — уточнил чиновник.

Сейчас объекты предоставлены в пользование КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» по договору безвозмездного пользования. В апреле краевой минтранс направил обращение в адрес мэра Перми о передаче этих территорий из собственности муниципалитета в собственность региона.

Дмитрий Мясоедов подчеркнул, что город от процедуры передачи ничего не теряет, а исполняет обязанности в рамках подтверждения целевого использования расходования средств. Кроме того, у мэрии появилась возможность сэкономить средства городского бюджета на обслуживании данных участков.

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации, совокупная протяжённость изымаемых дорог составляет более 2 тыс. км. Общая площадь территорий составит почти 113 тыс. кв. м.

Строительство нового путепровода по ул. Крисанова планируется завершить в два этапа — работы в рамках первого должны закончиться в 2024 году, а ввод объекта целиком анонсирован на 2025 год. Новая четырёхполосная автодорога соединит ул. Пушкина и ш. Космонавтов, через Данилиху проложат пятипролётный мост. Работы ведёт компания из Санкт-Петербурга АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ». В мае строители приступили к основным работам.





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