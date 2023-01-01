Алёна Бронникова На территории ещё пяти СНТ в Прикамье вводится карантин по бешенству животных Очаг установлен в Добрянском городском округе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Власти Пермского края установили карантин по бешенству животных от 18 июля в ещё одном садовом некоммерческом товариществе (СНТ) на территории Добрянского городского округа. Согласно соответствующему указу губернатора, эпизоотический очаг выявлен в СНТ «Ивушка». Ещё четыре территории вошли в число неблагополучных.

«Установить ограничительные мероприятия по бешенству животных на отдельной территории Добрянского городского округа Пермского края. Определить эпизоотическим очагом земельный участок на территории СНТ «Ивушка». Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных территории следующих СНТ: «Ивушка», «Пионер-2», «Заря», «Ветеран» и «Ивановка», — сообщается в документе.

На период карантина в СНТ «Ивушка» запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение посторонними, кроме ветеринаров и персонала, привлечённого к ликвидации очага, ввоз и вывоз непривитых животных и охота. Кроме того, в «Ивушке» и на остальных территориях введены ограничения на проведение ярмарок, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов для вывоза в зоопарки.

Карантин устанавливается до принятия официального решения о его отмене в установленном законом порядке.

Ранее, в начале июня, карантин вводился в СНТ «Верхняя Полазна», на территорию которого проникла бешеная лиса и там бросалась на людей. Зверя удалось обезвредить. Затем на неопределённый срок 16 июня ограничения были введены на территории садоводческого товарищества «Мичуринец» в Добрянке.





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