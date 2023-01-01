Экс-директора фонда «Содействие XXI век» Елену Найданову заподозрили в бегстве за границу Обвиняемая второй день не является на судебные заседания Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Бывший директор фонда «Содействие XXI век» Елена Найданова 19 июля снова не явилась в Ленинский районный суд, где проходит процесс по уголовному делу, в котором она является обвиняемой.

На заседании защитник Найдановой заявил, что местонахождение клиентки ему неизвестно. Приставы по месту жительства найти её не смогли, в скорую помощь женщина не обращалась. В связи с этим прокурор заявил ходатайство о направлении запроса в МВД о том, выезжала ли она за пределы страны. Суд ходатайство удовлетворил. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Прикамье".

Обвиняемая в хищении 67,7 млн руб. из бюджета благотворительного фонда «Содействие ХХI век» его бывший директор Елена Найданова не явилась на судебное заседание в Ленинский районный суд и 18 июля.

Напомним, в Перми идёт процесс над бывшим вице-премьером краевого правительства Еленой Лопаевой и экс-руководителем фонда «Содействие XXI век» Еленой Найдановой. Они обвиняются в растрате средств фонда, совершённой группой, в особо крупном размере. Через подставные юрлица женщины будто бы обналичивали деньги, предназначенные для благотворительных целей, и тратили их в других целях. В качестве свидетеля на процесс может быть вызван экс-губернатор Пермского края, а ныне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Судья на процессе — Оксана Корепанова.





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