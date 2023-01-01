Обвиняемая в хищении экс-директор фонда «Содействие XXI век» Елена Найданова не явилась в суд К ней могут применить «соответствующие меры» Поделиться Твитнуть

Обвиняемая в хищении 67,7 млн руб. из бюджета благотворительного фонда «Содействие ХХI век» его бывший директор Елена Найданова не явилась на судебное заседание в Ленинский районный суд 18 июля. Сегодня там должен был продолжиться опрос свидетелей. Сначала заседание отложили на час, адвокат съездил домой к подсудимой, но там её не обнаружил. Поэтому заседание перенесли на 10.00 19 июля. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Гособвинитель заявила в суде, что если Найданова пропустила заседание по неуважительной причине, к ней должны быть применены «соответствующие меры». Какие именно, она не уточнила.

В прокуратура «Новому компаньону» пояснили, что суд вправе подвергнуть подсудимого, не явившегося без уважительных причин, приводу. Постановление о принудительном приводе исполняет служба судебных приставов. Если приставы устанавливают местонахождение подсудимого, они самостоятельно доставляют его в суд.

В случае отсутствия подсудимого по месту проживания и не установления его места нахождения службой судебных приставов, судья вправе вынести постановление об объявлении подсудимого в розыск и изменить ему меру пресечения на более строгую, вплоть до заключения под стражу.

Напомним, в Перми идёт процесс над бывшим вице-премьером краевого правительства Еленой Лопаевой и экс-руководителем фонда «Содействие — XXI век» Еленой Найдановой. Они обвиняются в растрате средств фонда, совершённой группой, в особо крупном размере. Через подставные юрлица женщины будто бы обналичивали деньги, предназначенные для благотворительных целей, и тратили их в других целях. В качестве свидетеля на процесс может быть вызван экс-губернатор Пермского края, а ныне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Судья на процессе — Оксана Корепанова.





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