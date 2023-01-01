На Пермский край надвигается грозовой фронт Возможны шквалы и град Поделиться Твитнуть

В нескольких территориях Пермского края в ближайшие часы ожидаются сильные грозы. По сведениям синоптиков, в настоящий момент идёт интенсивная конвекция, наблюдается большое количество грозовых очагов, местами град и шквалы.

Как пояснил корреспонденту perm.aif.ru участник проекта «Метеоролог и я» Данил Полин, половину Пермского края накроют сильные дожди, грозовые ячейки движутся с востока на запад ориентировочно по линии Кунгур — Нытва. «Смещение идёт параллельно этой полосе», — отметил метеоролог.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае на неделе ожидается дождливая и тёплая погода. Теперь же уточняется, что после 21 июля может немного похолодать, при этом дожди и грозы продолжатся.

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