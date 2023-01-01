На неделе в Пермском крае ожидается тёплая погода с ежедневными дождями С четверга может усилиться ветер Поделиться Твитнуть

На неделе с 17 по 23 июля в Пермском крае ожидается тёплая погода с дневной температурой воздуха в диапазоне от +20 до +26 градусов, при этом сохранится циклоническая активность, что приведёт к практически ежедневным дождям и улучшению ситуации с засухой. Об этом сообщили авторы проекта «Метеоролог.и.я».

Так, 17 июля умеренные дожди и местами грозы ожидаются на юге региона, небольшой дождь возможен в центральных районах. В остальные дни недели также обещаны небольшие дожди с грозами в отдельных районах края.

С 20 июля и до следующего понедельника при грозах возможно усиление ветра до 15 м/с.

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