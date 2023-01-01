Алёна Бронникова Пермские спасатели вытащили подростка из Камы рядом с Коммунальным мостом Он с друзьями плавал вне организованного места отдыха Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье в Перми спасатели вытащили из воды рядом с Коммунальным мостом 13-летнего подростка. По информации мэрии, ребёнку не хватило сил добраться до берега, но несчастного случая удалось избежать.

«Во время патрулирования на акватории реки Кама спасатели заметили мальчика, который с друзьями плавал вне организованного места отдыха у воды, за пределами зоны патрулирования матросов-спасателей. У подростка не хватило сил добраться до берега. Спасатели вытащили его из воды», - сообщается на сайте ведомства.

С подростком провели профилактическую беседу. Первая помощь ему не потребовалась.

В целом, на прошлой неделе было спасено восемь человек, из них трое детей. Более 250 несчастных случаев удалось избежать, а первая помощь понадобилась в 78 случаях. Пермская городская служба спасения напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в местах отдыха у воды. Сейчас в городе усилен контроль за безопасностью у воды.

На прошлой неделе «Новый компаньон» писал о нескольких несчастных случаях. Так, за сутки 10 июля утонули трое мужчин, а на следующий день не удалось спасти двоих взрослых и одного подростка.





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