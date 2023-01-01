За сутки в Пермского крае утонули двое взрослых и ребёнок Два ЧП зарегистрированы в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки, 11 июля, в Пермском крае зарегистрировано три происшествия на воде, в результате которых во время купания погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе минтербеза региона.

Ребёнок, предположительно, 14 лет утонул в Каме в Мотовилихинском районе Перми. Также погибли двое мужчин — в Каме в Кировском районе краевого центра и в реке Язьве в деревне Ваньково Красновишерского городского округа.

Таким образом, согласно статистике министерства, с начала лета в водоёмах края утонули уже 23 чел.

В ведомстве снова обратились к жителям с просьбой во избежание трагических случаев строго соблюдать требования безопасного поведения на воде: купаться только на оборудованных пляжах, не заплывать за буйки, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и при температуре воды ниже +15 градусов. Кроме того, в министерстве напомнили, что прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов могут привести к серьёзным травмам.

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