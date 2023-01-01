За сутки в Пермском крае утонули три человека Происшествия зарегистрированы в Кунгурском и Чайковском округах Поделиться Твитнуть

Пляж

Архив ИД «Компаньон»

За сутки 10 июля на водных объектах Пермского края зарегистрировано два происшествия, в результате которых погибли три человека — все мужчины.

Как уточнили в минтербезе региона, несчастные случаи зарегистрированы в с. Плеханово Кунгурского муниципального округа и с. Уральское Чайковского городского округа.

Таким образом, согласно статистике министерства, с начала лета в водоёмах края утонули уже 20 чел.

В ведомстве снова обратились к жителям с просьбой во избежание трагических случаев строго соблюдать требования безопасного поведения на воде: купаться только на оборудованных пляжах, не заплывать за буйки, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и при температуре воды ниже +15 градусов. Кроме того, в министерстве напомнили, что прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов могут привести к серьёзным травмам.

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