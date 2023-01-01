С начала лета в Пермском крае утонули 17 человек Прирост количества ЧП практически на 50% произошёл по итогам прошедших выходных Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С начала купального сезона (с 1 июня) на водоёмах Пермского края произошло 21 происшествие, в результате которых погибли 17 человек, в том числе два ребёнка. Прирост количества ЧП практически на 50% произошёл по итогам прошедших выходных 9 и 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе минтенрбеза.

Только за минувшие два дня в регионе зарегистрировано 9 происшествий на воде, в результате которых семь человек погибли (три в субботу и четыре в воскресенье), травмированы четыре человека, в том числе один ребёнок, спасён один человек.

В министерстве снова обратились к жителям с просьбой во избежание трагических случаев строго соблюдать требования безопасного поведения на воде: купаться только на оборудованных пляжах, не заплывать за буйки, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и при температуре воды ниже +15 градусов. Кроме того, прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов могут привести к серьёзным травмам.

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