В воскресенье в Пермском крае утонули четверо мужчин Два человека травмированы на пожарах Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В воскресенье, 9 июля, в акваториях Камы и Мулянки в Пермском крае зарегистрировано 4 происшествия, в результате которых погибли 4 человека. Все мужчины. Об этом сообщили в минтербезе региона.

Также за сутки было зарегистрировано 12 техногенных пожаров, на которых два человека получили травмы, и один лесной пожар.

В министерстве обратились к жителям с просьбой во избежание трагических случаев строго соблюдать требования безопасного поведения на воде: купаться только на оборудованных пляжах, не заплывать за буйки, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и при температуре воды ниже +15 градусов.

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