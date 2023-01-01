Алёна Бронникова Власти Прикамья установили лимит добычи охотничьих ресурсов Норма установлена на сезон охоты 2023/24 Поделиться Твитнуть

В Пермском крае власти установили лимит добычи видов охотничьих ресурсов с 1 августа 2023-го по 1 августа 2024 года. Соответствующий указ губернатора опубликовали 14 июля на сайте правительства.

Согласно документу, в указанный период к изъятию в охотничьих угодьях запланировано 3555 особей лося, 1073 особи бурого медведя, 561 особь барсука, 102 особи рыси, 85 особей выдры и 43 особи соболя.

Кроем того, документ определяет квоты на каждый муниципалитет региона. Так, на добычу лося больше всего квот запланировано в Кунгурском округе (247), на добычу медведя больше всего квот в Красновишерском округе (610), на барсука — 43 квоты в Кунгурском округе.

В краевом министерстве природных ресурсов «Новому компаньону» рассказали, что лимит добычи устанавливается по итогам зимнего маршрутного учёта. Принимаемый документ, прежде всего, проходит экологическую экспертизу и общественные обсуждения.

Ведомство приступает к выдаче разрешений на добычу охотникам и охотпользователям на сезон 2023/24. По сравнению с прошлым годом лимит на добычу некоторых видов животных увеличился. Так, например, на бурого медведя квота была установлена на 975 особей. При этом специалисты уточняют, что ежегодный лимит добычи медведя осваивается, в среднем, всего на 26% от утверждённого.





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