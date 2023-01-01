Максим Артамонов В Пермском крае квота на медведей в сезон охоты составила 975 особей Всего в регионе обитает почти 7 тыс. медведей Поделиться Твитнуть

С 1 апреля в Прикамье начнётся сезон охоты на медведей, который продлится до 31 мая. Как сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Пермского края, всего на сезон охоты с 1 августа 2022 до 1 августа 2023 квота добычи медведя в Пермском крае составляет 975 особей.

В ведомстве уточнили, что ежегодный лимит добычи бурого медведя осваивается, в среднем, всего на 26% от утверждённого. Квота по добыче медведя на общедоступные охотничьи угодья Пермского края составляет 251 особь.

Всего на территории региона, по данным краевого минприроды, водится почти 7 тыс. медведей.

Получить разрешение на охоту на медведя можно в 13 округах: Александровском, Березниковском, Чердынском, Чусовском, Гайнском, Губахинском, Кизеловском, Красновишерском, Косинском, Кочёвском, Октябрьском, Юсьвинском и Соликамском.

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