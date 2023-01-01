Алёна Бронникова Из-за поломки самолёта рейс Пермь—Москва отложен до вечера За пассажирами из столицы отправят другой борт Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В аэропорту Перми Большое Савино с 8 утра пассажиры не могут вылететь в Москву из-за поломки самолёта «Аэрофлота». Рейс SU1657 уже переносили два раза.

«Самолёт российской авиакомпании должен был начать свой рейс в 08:15, но уже через 30 минут после подготовки к взлёту всех пассажиров высадили. Тогда людям сообщили, что рейс перенесут на 12:40. Но и в это время самолёт не вылетел», — рассказали 59.ru пассажиры рейса.

Ожидающим сообщили о том, что судно неисправно. По их словам, им пообещали отправить другой борт из Москвы. Перелёт отложили на 17:00.

Ранее, 13 июля, в пермском аэропорту задержали рейс Пермь—Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что задержка произошла по техническим причинам.





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