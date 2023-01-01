Максим Артамонов Из пермского аэропорта на шесть часов задерживается рейс в Санкт-Петербург Вылет перенесли по технической причине Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Перми Большое Савино на шесть часов задержали рейс FV 6584 по маршруту Пермь—Санкт-Петербург, который выполняет авиакомпания «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолёт должен был вылететь в 14:20, но был задержан из-за технической причины до 20:20. По какой именно, в ведомстве не уточнили.

На этот рейс зарегистрировались 127 пассажиров.

Напомним, это уже не первая задержка самолётов из пермского аэропорта.

Так, в понедельник, 10 июля, в аэропорту Перми произошла задержка двух рейсов: № 1160 Пермь—Москва авиакомпании S7 Airlines и № 2915 Пермь—Сочи авиакомпании «Аэрофлот». В тот день задержки самолётов до Сочи и обратно были зафиксированы во многих аэропортах страны — из-за ливней на курорте введён режим ЧС.

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