Более 300 пассажиров застряли в аэропорту Перми На 7 и 12 часов задержаны два рейса Поделиться Твитнуть

Аэропорт Перми

В понедельник, 10 июля, в аэропорту Перми произошла задержка двух рейсов: №1160 Пермь — Москва авиакомпании «S7 Airlines» и №2915 Пермь — Сочи авиакомпании «Аэрофлот».

Самолёт до Москвы должен был вылететь в 6:35, но задержан до 13 час 10 минут. Рейс ожидают 165 человек. Самолёт до Сочи с вылетом по расписанию в 7:25 задерживается до 19 час 35 минут. На рейс зарегистрировано 158 пассажиров.

Официально объявленная причина задержки самолётов — «позднее прибытие».

Пермский транспортный прокуратур взял ситуацию на контроль. «С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, согласно законодательству, при задержке рейса на два часа и более — авиакомпания обязан предоставить пассажирам прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.

После задержки на четыре часа — бесплатное горячее питание. Если вылет рейса и дальше откладывается, то кормить пассажиров авиакомпания обязана каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов в ночное. Как правило, речь идёт о выдаче ваучера для питания в каком-либо кафе в аэропорту.

Если ожидание рейса длится более 8 часов в дневное время и более 6 часов ночью, пассажиры вправе потребовать размещение в гостинице и трансфер до неё и обратно в аэропорт.

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