Алёна Бронникова Новая форма «Амкара» будет связана с историей клуба и природой Пермского края На гостевой форме разместят паттерн Уральских гор Поделиться Твитнуть

Фото: сайт ФК "Амкар-Пермь"

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» на пресс-конференции, которая состоялась 13 июля, презентовал новую футбольную форму на сезон 202/24. В пресс-службе клуба подчеркнули, что она связана с единением игроков и болельщиков.

«Сезон 2023/24 «Амкар Пермь» посвящает болельщикам в честь 25-летия пермского фан-движения. Ключевой слоган сезона — «Одно целое» — говорит о связи команды и фанатов. Весь год болельщиков ждут специальные мероприятия, проекты и коллекции атрибутики. В концепцию сезона входит и игровая форма», — уточняется на сайте «Амкар-Пермь».

Домашняя форма разделена на красную и чёрную половины, эмблема находится спереди, ровно посередине. А на внутренней стороне футболки, под воротником, расположена надпись: "4-53». Эти цифры связаны с памятным матчем «Амкара» и «Факела», после которого пермякам удалось выйти в Премьер-лигу. Тогда Константин Генич и Константин Парамонов забили голы на 4- и 53-й минутах игры. Памятному событию в этом году 1 ноября исполнится 20 лет.

Фото: сайт ФК "Амкар-Пермь"

А дизайн гостевой формы отошёл от лаконичных красно-чёрных полос. На рукавах белой футболки будет изображён паттерн Уральских гор, изнутри, под воротником, появятся обозначения полезных ископаемых, добываемых в Пермском крае, например, нефть, уголь, известняк и др.

Кроме того, на пресс-конференции рассказали о планах в грядущем сезоне выйти в Первую лигу. Бюджет составит 200 млн руб.





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