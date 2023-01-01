Андрей Стрельцов
В «Амкаре» назвали цели на сезон
Бюджет пермского футбольного клуба составит 200 млн рублей
Пермский футбольный клуб «Амкар» в новом сезоне вновь нацелился на выход в первую лигу. Чемпионат в дивизионе А в группе «Серебро», где будут выступать «красно-чёрные», стартует 16 июля. Пермская команда начнет его матчем в Челябинске.
Бюджет пермского футбольного клуба «Амкар» на предстоящий сезон составит порядка 200 млн руб. Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой началу сезона, заявил президент клуба Валерий Чупраков. Соотношение краевых субсидий и спонсоров — 50 на 50.
В новом сезоне увеличатся расходы на логистику. Команда будет больше тратить на переезды.
Состав серьезно обновлен. Из игроков, выступавших ранее, осталось восемь футболистов. Так, например, вратарей, защищавших честь клуба в прошлом сезоне, не устроили предложенные контракты, и эта линия была обновлена полностью. Теперь в «Амкаре» много молодёжи. Как она себя проявит, покажут игры, отметил Чупраков.
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