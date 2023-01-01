Синоптики рассказали, когда в Пермский край вернётся жара Поделиться Твитнуть

Жаркая погода вернётся в Пермский край 20 июля. Через неделю температура воздуха снова может подняться до +30 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на прогнозы Пермского гидрометцентра.

Пока же в регионе сохранится умеренно тёплая погода. В четверг, 13 июля, будет +18...+23 градуса, 14 июля — на градус теплее. В субботу, 15 июля, похолодает до +15...+20.

Ранее «Новый компаньон» сообщал об итогах прохождения через Пермский край холодного фронта. Он достиг территории региона вечером 12 июля и вызвал шквалы, град и сильные дожди.

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