В Пермском крае выпал град диаметром 15 миллиметров Сильные дожди прошли на севере региона Поделиться Твитнуть

Синоптики рассказали об итогах прохождения через Пермский край холодного фронта. Он достиг территории региона вечером 12 июля.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, фронт сопровождали шквалы. Ветер скоростью 22-23 м/с был зафиксирован в Лысьве и Кочёво, град диаметром 14-15 мм выпал в Косе и Ныробе. Сильные дожди прошли в Вае, где за 12 часов выпало 25 мм осадков, и в Кизеле — 35 мм/12 час.

О сильных осадках в Березниках (20 мм) сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. В университете отметили, что на юге края, в основном, дождей не было, только в Оханске прошёл локальный ливень (12 мм), а в Чайковском выпало 9 мм на вторичном фронте. В большинстве южных районов и в Перми засуха продолжается.

Кстати, 12 июня в Перми максимальная температура воздуха составила +33,8° — это всего на 0,2° ниже рекорда, установленного в 1931 году. По краю максимум отмечен в Кунгуре. Там воздух прогрелся до +34,1°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.