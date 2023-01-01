В Пермском крае выпал град диаметром 15 миллиметров

Сильные дожди прошли на севере региона

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крупный град

vk.com/mchsprikamia

Синоптики рассказали об итогах прохождения через Пермский край холодного фронта. Он достиг территории региона вечером 12 июля.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, фронт сопровождали шквалы. Ветер скоростью 22-23 м/с был зафиксирован в Лысьве и Кочёво, град диаметром 14-15 мм выпал в Косе и Ныробе. Сильные дожди прошли в Вае, где за 12 часов выпало 25 мм осадков, и в Кизеле — 35 мм/12 час.

О сильных осадках в Березниках (20 мм) сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. В университете отметили, что на юге края, в основном, дождей не было, только в Оханске прошёл локальный ливень (12 мм), а в Чайковском выпало 9 мм на вторичном фронте. В большинстве южных районов и в Перми засуха продолжается.

Кстати, 12 июня в Перми максимальная температура воздуха составила +33,8° — это всего на 0,2° ниже рекорда, установленного в 1931 году. По краю максимум отмечен в Кунгуре. Там воздух прогрелся до +34,1°.

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