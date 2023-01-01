Пермский авиатехникум закупит десять беспилотников и оборудование дополненной реальности Поставщика определят 27 июля Поделиться Твитнуть

На портале госзакупок объявлен электронный аукцион на поставку пермскому авиатехникуму им. Швецова образовательного комплекса устройств БЛА (беспилотных летательных аппаратов) вертолётного типа с оборудованием дополненной реальности. Заявки принимаются до 21 июля. Начальная (максимальная) цена контракта — 14 млн 431,5 тыс. руб.

По техзаданию, учебному заведению должно быть поставлено десять беспилотников трёх типов, включая квадрокоптере и гексакоптеры, а также 13 ноутбуков с установленным комплексом дополненной реальности для подготовки операторов управления.

Победителя аукциона должны назвать 27 июля.

Напомним, с этого учебного года пермский авиатехникум начнёт обучение по новой специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Осенью 2023 года на курс на бюджетной основе могут быть набраны 25 абитуриентов.

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