В ходе спецоперации погиб рядовой батальона «Штурм Z» из Краснокамска Александру Стряпунину было 34 года Поделиться Твитнуть

Александр Стряпунин / фото: vk.com/krasnokamskslava

В ходе СВО 26 июня погиб рядовой батальона «Штурм Z» из Краснокамского округа Пермского края Александр Стряпунин. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким бойца. Александру было 34 года.

Подразделения «Штурм Z» созданы в ВС России для профессионального ведения городских боёв или боёв в сложных географических районах с целью захвата важных стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины погиб житель Березников, ефрейтор Олег Бажин. Его похоронят в Кизеле.

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