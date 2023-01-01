В ходе спецоперации погиб рядовой батальона «Штурм Z» из Краснокамска
Александру Стряпунину было 34 года
В ходе СВО 26 июня погиб рядовой батальона «Штурм Z» из Краснокамского округа Пермского края Александр Стряпунин. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким бойца. Александру было 34 года.
Подразделения «Штурм Z» созданы в ВС России для профессионального ведения городских боёв или боёв в сложных географических районах с целью захвата важных стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи.
Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины погиб житель Березников, ефрейтор Олег Бажин. Его похоронят в Кизеле.
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