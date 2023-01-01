Максим Артамонов В спецоперации на Украине убили военнослужащего из Березников Олега Бажина Его похоронят на этой неделе Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Бажин

В зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины погиб житель Березников, ефрейтор Олег Бажин. Об этом сообщили сначала родственники военнослужащего, а затем подтвердили в администрации Березниковского городского округа.

Олега Бажина убили 3 июля этого года. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Прощание с погибшим состоится 13 июля Березниках, но похоронят его в Кизеле — это было желанием. уточнили родственники.

Администрация Березников выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Напомним, сегодня также стало известно о гибели уроженца посёлка Верхний Будым из Коми округа, рядового Владимира Альтергота. Его убили 5 июля.

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