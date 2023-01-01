Максим Артамонов
На Украине погиб военнослужащий из Пермского края Владимир Альтергот
Его убили в зоне боевых действий в начале июля
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец посёлка Верхний Будым из Коми округа, рядовой Владимир Альтергот. Об этом на своей своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских.
Чиновница пояснила, что его убили 5 июля во время выполнения задач в ходе СВО на территориях Украины. При каких обстоятельствах он погиб и где конкретно, она не уточнила.
От имени администрации Гайнского округа и от себя лично Елизавета Шалгинских выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
Прощальная панихида состоится 13 июля в Доме культуры посёлке Верхний Будым.
По данным местной газеты «Парма-Новости», всего с начала российской спецоперации на территории Украины погибли 39 уроженцев Коми округа.
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