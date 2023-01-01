СКР проводит проверку по факту гибели в Перми 14-летнего подростка Мальчик купался без присмотра взрослых Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку по факту гибели в Каме 14-летнего ребёнка. По данным ведомства, ЧП случилось 11 июля в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района Перми. Подросток находился на берегу реки без присмотра взрослых. Во время купания он утонул.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР, в настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится экспертиза.

В ведомстве обратились ко всем жителям края: «Во избежание несчастных случаев не оставляйте детей одних без присмотра! В детском возрасте можно ходить купаться только в присутствии родителей или взрослых. Дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от неё».

Ранее о несчастном случае сообщили в минтербезе. По данным министерства, за минувшие сутки в крае утонули три человека.

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