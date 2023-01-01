Начальник управления автодорог и транспорта Пермского края останется в СИЗО Пермский краевой суд отклонил жалобу на назначенную Андрею Уголькову меру пресечения Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд 11 июля оставил без удовлетворения апелляционную жалобу начальника КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Андрея Уголькова на вынесенную ему меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Чиновник был задержан по подозрению в получении взятки более 15 млн руб., а в начале прошлой недели по ходатайству следствия арестован райсудом сроком на два месяца. Жалобу рассмотрел судья Юрий Воронов.

7 июля Уголькову предъявлено обвинение. Напомним, по данным следствия, в июле-августе 2022 года и июне 2023 года некий житель Перми, действуя по поручению обвиняемого, получил от директора коммерческой организации взятку двумя частями для дальнейшей их передачи должностному лицу. В момент получения второй части взятки посредник и обвиняемый были задержаны сотрудниками ФСБ.





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