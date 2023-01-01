Начальник управления автодорог и транспорта Пермского края останется в СИЗО
Пермский краевой суд отклонил жалобу на назначенную Андрею Уголькову меру пресечения
Пермский краевой суд 11 июля оставил без удовлетворения апелляционную жалобу начальника КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Андрея Уголькова на вынесенную ему меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Чиновник был задержан по подозрению в получении взятки более 15 млн руб., а в начале прошлой недели по ходатайству следствия арестован райсудом сроком на два месяца. Жалобу рассмотрел судья Юрий Воронов.
7 июля Уголькову предъявлено обвинение. Напомним, по данным следствия, в июле-августе 2022 года и июне 2023 года некий житель Перми, действуя по поручению обвиняемого, получил от директора коммерческой организации взятку двумя частями для дальнейшей их передачи должностному лицу. В момент получения второй части взятки посредник и обвиняемый были задержаны сотрудниками ФСБ.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.