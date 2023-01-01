Максим Артамонов Руководителю управления автодорог и транспорта Пермского края предъявлено обвинение Андрею Уголькову инкриминируют получение взятки в 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

В Перми следователи предъявили обвинение руководителю краевого Управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о сумме в 15 млн руб. Об этом сообщили в следкоме по региону.

По версии следствия, в июле-августе 2022 года и июне 2023 года один из жителей Перми, действуя по поручению обвиняемого чиновника, выступил посредником и получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег для дальнейшей их передачи Уголькову.

В ведомстве уточнили, что во время получения второй части взятки посредника и взяткополучателя задержали оперативники Управления ФСБ по Пермскому краю. Общая сумма взятки составила 15 млн руб.

Напомним, по решению суда Уголькову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В краевом управлении автодорог и транспорта проходят обыски.

В отношении второго фигуранта сейчас расследуется уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве, совершённом в особо крупном размере.

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