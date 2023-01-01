ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование Вооружённых сил Украины Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена» Поделиться Твитнуть

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла противоправную деятельность уроженца Пермского края и гражданина России, причастного к госизмене. Сотрудник коммерческого банка оказывал финансовую помощь ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Как пояснили в ведомстве, в ходе оперативных мероприятий установлено, что пермяк осуществил безналичный денежный перевод на счёт одной украинской кредитно-финансовой организации с целью приобретения для ВСУ беспилотников, тепловизоров и пр.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее двух пермяков признали виновными в госизмене и приговорили к 10 и 11 годам колонии строгого режима. В июне прошлого года осуждённые бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.