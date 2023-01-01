Максим Артамонов Группа туристов, пропавшая в Пермском крае, могла потеряться из-за обмелевшей реки Протяжённость маршрута составляла 175 км Поделиться Твитнуть

Олег Андрияшкин

В Пермском крае продолжаются поиски незарегистрированной туристической группы, которая пропала в минувшие выходные в Горнозаводском городском округе. В её составе было 22 чел., в том числе 11 детей.

По данным telegram-канала SHOT, испуганные родственники обращаются в экстренные службы. В группе есть 40-летняя женщина-инженер из Перми, с ней было двое дочерей: пяти и 20 лет. СМИ сообщают, что организатор сплава — Вячеслав Коноплёв, который поехал вместе с туристами, не выходит на связь.

Туристы отправились по маршруту «посёлок Средняя Усьва — посёлок Усьва» 4 июля и должны были добраться до конечной точки 9 июля, где их ждал водитель, но в назначенное время они не явились. Полиция организовала поиски.

На 9 июля уровень воды в реке составлял всего 18 см. В связи с этим специалисты говорят, что наиболее вероятная причина происшествия — обмеление реки. Туристы могут идти пешком, а не сплавляться.

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