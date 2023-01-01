Синоптики рассказали, когда в Пермском крае начнётся резкое похолодание Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

После изнурительной жары, пик которой в Пермском крае ожидается во вторник, 11 июля, резкое похолодание в регион принесёт холодный фронт, который будет проходить через Прикамье в четверг. Уже в ночь на 13 июля температура опустится до +13…+15˚ (кроме северных районов), а днём с +30... +35˚ похолодает до +17…+22˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В университете добавили, что фронт над севером края также может вызвать сильные дожди, которые продолжатся до середины дня пятницы, в сумме может выпасть до 30-50 мм осадков. При этом в Перми и на юге края вновь существенных осадков не ожидается.

В выходные дни возможно вторжение арктического воздуха в северное Зауралье со стороны Карского моря. Новый фронт принесёт дожди на востоке края в субботу, а на юге — в воскресенье. Температурный фон днём от +18 до +23˚.

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