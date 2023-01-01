11 июля может стать самым жарким днём за всю историю метеонаблюдений в Пермском крае Температура воздуха приблизится к отметке +39 градусов Поделиться Твитнуть

Вторник, 11 июля, может стать самым жарким днём за всю историю метеонаблюдений в Пермском крае с 1936 года. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

По прогнозам синоптиков, грядущая ночь будет исключительно тёплой в центре и на юге края. Там столбики термометров не опустятся ниже отметки +21...+23˚. Прохладнее (всего +10…+15˚) будет на севере региона.

Днём на территорию Прикамья усилится вынос тропического воздуха. В результате этого и тёплой ночи на юге края максимальная температура воздуха днём достигнет +38˚ и даже может перекрыть исторический максимум за весь период наблюдений (а он составляет +38,6˚ и наблюдался в Чайковском 21 августа 2021 года).

В Перми 11 июля ожидается +35…+37˚. Жара на юге края будет сопровождаться усилением южного ветра с порывами 12-14 м/с и снижением относительной влажности воздуха ниже 20-25% (суховей).

На северо-западе региона в Гайнском районе будет всего чуть выше +20˚.

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