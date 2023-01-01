Максим Артамонов Авиарейс из Перми в Сочи вылетел с 13-ти часовой задержкой На него было зарегистрировано почти 160 пассажиров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из пермского аэропорта рейс №2915 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел в Сочи с 13-ти часовой задержкой в 20:46.

Утром 10 июля в аэропорту Перми произошла многочасовая задержка двух рейсов: до Москвы и до Сочи. Официальная причина — «позднее прибытие самолётов».

Рейс до Москвы вылетел с опозданием на семь часов. После обеда на онлайн-табло появилась ещё одна задержка: на 9,5 часов сдвинулось отправление рейса № 833 из Перми до Калининграда.

Скриншот онлайн-табло пермского аэропорта

В связи с многочасовым опозданием воздушных судов пермский транспортный прокурор взял ситуацию на контроль.

Задержки самолётов до Сочи и обратно фиксируются сегодня во многих аэропортах страны. Из-за ливней на курорте введён режим ЧС.





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