После семичасового ожидания пассажиры вылетели из Перми в Москву Согласно онлайн-табло, рейс до Сочи отправится в 19:35 Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

После семичасового ожидания пассажиры рейса № 1160 авиакомпании S7 Airlines в 13:45 вылетели из Перми в Москву. Напомним, по расписанию вылет должен был состояться в 06.35.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что сегодня в аэропорту Перми произошла многочасовая задержка двух рейсов: до Москвы и до Сочи (№ 2915 авиакомпании «Аэрофлот»). Официально объявленная причина задержки самолётов — «позднее прибытие».

Пассажиры сочинского рейса до сих пор сидят в аэропорту. Согласно онлайн-табло, вылет их самолёта задержан на 12 часов, до 19.35. На рейс зарегистрировано 158 пассажиров.

Пермский транспортный прокурор взял ситуацию на контроль.

Задержки самолётов до Сочи и обратно фиксируются сегодня во многих аэропортах страны. Из-за ливней на курорте введён режим ЧС.

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