Пермские врачи пытаются вывести пострадавшего в драке артиста цирка из медикаментозной комы Пока не совсем успешно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 10 июля, пермские врачи предприняли попытку вывести дрессировщика Игоря Корчагина из медикаментозной комы. Медики отключили пациента от аппаратов. Была зафиксирована частичная реакция на слова, проявлялись рефлексы, но самостоятельно контролировать дыхание он пока не смог. Корчагина снова погрузили в медикаментозную кому, в том числе и для того, чтобы купировать развившееся осложнение — аспирационную пневмонию. Об этом сообщает telegram-канал «Цирковые».

Сегодня дрессировщику будут делать бронхоскопию, для консультаций вызван ведущий невролог.

В минздраве Прикамья официальный комментарий таков: «состояние пациента остаётся тяжёлым».

Напомним, в ночь на 3 июля сотрудники ЧОПа прибыли в общежитие Пермского цирка будто бы по вызову о нарушении общественного порядка. Между охранниками и постояльцами завязалась потасовка, чоповцы применили спецсредства (дубинки) и открыли стрельбу из газовых пистолетов. Во время происшествия серьёзно пострадал дрессировщик Игорь Корчагин. Сейчас артист лежит в реанимации в ГКБ им. Тверье.

Ситуацию с избиением в Перми известного артиста прокомментировал генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. По его мнению, произошедшее — «бандитская разборка». Он также выложил несколько видео с кадрами конфликта.

Возбуждено уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое общеопасным способом). Сотрудника пермского ЧОПа 20-летнего уроженца Кыргызстана Самандара Исмаиилова (именно его подозревают в нанесении удара Корчагину) объявили в международный розыск. После инцидента он покинул страну.

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