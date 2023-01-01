В выходные в Пермском крае прошёл самый сильный дождь с начала года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в субботу, 8 июля, прошёл самый сильный ливень с начала года. В Кочёво выпало 52 мм осадков при месячной норме 88 мм. В тот же день в Березниках выпало 13 мм осадков, в Косе 10 мм, в Кудымкаре 5 мм. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов ГИС-центра ПГНИУ.

В воскресенье, 9 июля, во второй половине дня прошли локальные ливни с грозами в центральных районах края: в Перми выпало 8 мм осадков, в Лысьве 6 мм. На большей части края осадков снова не было. При этом 9 июля стал самым жарким днём года в Пермском крае — в Осе и Кунгуре была зафиксирована температура +33 градуса.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что режим ЧС введён в 13 территориях Пермского края. Это связано с почвенной засухой ввиду погодных условий. Введение подобного режима позволяет сельхозпроизводителям не платить штрафы за невыполнение показателей.

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